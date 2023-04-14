بوابة "هاوي" تشارك في ربيع سدرة الرمضاني بالدرعية

كما أقيمت على المسرح الخارجي جلسة حوارية بعنوان "كيف تعرف هوايتك"، وجلسة حوارية بعنوان "يوم لتأمل نعمة الحياة"، كانت فيها لبنى الخميس، لأول مرة، ضيفة في مساحة الصندوق الأسود ضمن فعالية "هاوي في ربيع سدرة".