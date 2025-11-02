لأول مرة في المملكة.. علاج إشعاعي لأورام الدماغ بمدينة الملك عبدالله الطبية

وأكدت المدينة أن الإجراء جرى بإشراف فريق جراحي متخصص، وبالتعاون مع فرق علاج الأورام الإشعاعي، والفيزياء الطبية، والتخدير، والتمريض، وقد أظهر المريض تحسنًا ملحوظًا بعد العملية، حيث استعاد وعيه تدريجيًّا وقدرته على الحركة، وغادر المستشفى بعد أسبوع واحد وهو يسير بشكل طبيعي دون أي مضاعفات تُذكر.