لأول مرة في المملكة.. علاج إشعاعي لأورام الدماغ بمدينة الملك عبدالله الطبية

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – أول علاج إشعاعي من نوعه في المملكة لأورام الدماغ باستخدام تقنية الإلكترونات داخل العملية (IOERT)، ضمن جهودها في تفعيل نظام الرعاية العاجلة بنموذج الرعاية الصحية السعودي.
وأوضحت المدينة الطبية أن المريض، البالغ من العمر 66 عامًا، كان يعاني من انخفاض في مستوى الوعي وشلل نصفي في الجانب الأيسر، وبعد إجراء الفحوصات والتصوير الإشعاعي، تبيّن وجود ورم دماغي متكرر عالي الدرجة (High-Grade Glioma)، مما استدعى تدخلًا جراحيًّا عاجلًا.
وخلال العملية، تم استئصال الورم وتطبيق العلاج الإشعاعي مباشرة في غرفة العمليات باستخدام الإلكترونات، لاستهداف الخلايا المتبقية بدقة عالية، وتقليل احتمالية عودة الورم.
وأكدت المدينة أن الإجراء جرى بإشراف فريق جراحي متخصص، وبالتعاون مع فرق علاج الأورام الإشعاعي، والفيزياء الطبية، والتخدير، والتمريض، وقد أظهر المريض تحسنًا ملحوظًا بعد العملية، حيث استعاد وعيه تدريجيًّا وقدرته على الحركة، وغادر المستشفى بعد أسبوع واحد وهو يسير بشكل طبيعي دون أي مضاعفات تُذكر.