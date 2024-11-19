"الصحي السعودي": 11 أثرًا للقاموس الدوائي على النظام الصحي

وكتب في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس"، أن تلك الآثار تتضمن: تسهيل تبادل البيانات المتعلقة بالأدوية بين الجهات ذات الصلة، والمواءمة بين الجهات لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل التعرف على الأدوية، وزيادة كفاءة الإنفاق من خلال تنظيم عمليات تكرار صرف الأدوية.