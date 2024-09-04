ضمن خطط النهوض بدورها.. "بيئة مكة" تستهدف تطوير خدمات جمعية "رواد الزراعية"

جديرٌ بالذكر أن فرع الوزارة يسعى لمد جسور التعاون المباشر مع الجمعيات الزراعية بالمنطقة؛ كونها تسهم في دفع عجلة التقدم الزراعي وتعزّز من الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي، إضافة إلى الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الفرع كافة، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط الخدمات في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية.