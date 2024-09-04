ضمن خطط النهوض بدورها.. "بيئة مكة" تستهدف تطوير خدمات جمعية "رواد الزراعية"

زار فريق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ جمعية رواد الزراعية التعاونية بمقر الجمعية بالعاصمة المقدّسة.
يأتي ذلك في إطار خطة الفرع للنهوض بدور الجمعيات الزراعية التعاونية بمنطقة مكة المكرّمة.
وتمّ خلال اللقاء مناقشة عديدٍ من المواضيع التي تسهم في نمو وتطوير مستهدفات الجمعيات الزراعية والتباحث حول قضايا عدة.
مثّل فرع الوزارة مدير إدارة الزراعة بالفرع المهندس محمد الشهري؛ ومن جانب الجمعية أبرار حريري؛ رئيسة مجلس إدارة الجمعية.
جديرٌ بالذكر أن فرع الوزارة يسعى لمد جسور التعاون المباشر مع الجمعيات الزراعية بالمنطقة؛ كونها تسهم في دفع عجلة التقدم الزراعي وتعزّز من الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي، إضافة إلى الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الفرع كافة، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط الخدمات في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية.