بمشاركة "وزير التعليم".. انطلاق أعمال يوم الحلول في قمة تحويل التعليم في نيويورك

وتقام قمة "تحويل التعليم" خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري، وكانت فعاليات اليوم الأول تحت عنوان "يوم التعبئة"، وكذلك تم انعقاد جلسات الوفود الرسمية خلال اليوم الثاني في 17 سبتمبر تحت عنوان "يوم الحلول"، إضافة إلى اجتماع قادة التعليم في العالم يوم 19 تحت عنوان "يوم القادة".