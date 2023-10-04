"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سحبٌ مُمطرة على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.