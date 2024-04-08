مرصد جامعة المجمعة ينهي استعداداته لرصد هلال شوال اليوم

وكانت قد دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 8 /4/ 2024م.