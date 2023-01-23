تحالفٌ ثُلاثي لـ"المتحدة الدولية" و"ماروبيني" و"عجلان القابضة" لإنشاء "ديارنا" لطاقة المناطق

وأضاف المهندس علي الحازمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة: "إن إنشاء شركة ديارنا لطاقة المناطق المحدودة مع شركاء مرموقين وذوي خبرة دولية كبيرة مثل الشركة المتحدة الدولية لطاقة المناطق وشركة ماروبيني؛ هو دليل على التزامنا ببناء قاعدة أعمال دولية لدعم رؤية المملكة 2030 وازدهار اقتصادنا. بالإضافة لذلك، تؤمن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة بالأهمية الاستراتيجية للطلب المتزايد على احتياجات المياه، والطاقة، وتبريد المناطق، ويأتي ذلك مدعومًا بالزيادة المتسارعة في الاحتياجات الداعمة إلى القطاع الصناعي، وبالتالي فإن الدخول في مثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركائنا يُعتبر خطوة بالغة الأهمية لدعم الصناعة الوطنية التي سيتم اتخاذها، والتأكد من تلبية الاحتياجات الرئيسية لمثل هذه الصناعة في المنطقة، مدفوعة بجميع المشاريع الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية والمنطقة".