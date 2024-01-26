لتصل بسرعة إلى حدائق الرياض.. تطبيق "مدينتي" يساعدك

وتعمل الأمانة وفق إستراتيجية تهدف إلى التوسع بافتتاح الحدائق في الرياض، وتطويرها وأنسنتها بتصاميم عصرية بما يرفع جودة الحياة، ويزيد معدل المسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، وذلك استمراراً لجهودها في جعل الحدائق أكثر قرباً من السكان، وتماشياً مع مستهدفاتها باختصار وقت الوصول إليها إلى 10 دقائق سيراً على الأقدام.