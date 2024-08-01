عن الحسم الباتر في قضية كهرباء شرورة.. "يماني": رسالة تؤكد أنه لا مكان للفساد أو التقصير ولا مجاملة في المحاسبة

وفي مقاله "حادثة كهرباء شرورة.. الحسم الباتر!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "يماني": "لم تكن النتائج والقرارات السريعة التي انتهت إليها قضية انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة مؤخرًا، إلا سطرًا جديدًا من سطور الفخر والاعتزاز بوطننا وقيادته الرشيدة، في هذا العصر الزاهر، عصر سلمان الحزم والعزم، ومحمد "الرؤية"، لتترسخ في الأذهاب وتتعمق في القلوب حقيقة جلية أن ركائز هذا الوطن ودعائمه قائمة على أوتاد صلبة من العدل وتأمين الحقوق وتفعيل الطاقات؛ بحثًا عن رفاهية المواطن وسعادته، وضمان تنعمه بخيرات وطنه؛ صونًا لحياته الكريمة، وتعميقًا لمفهوم الوطنية والانتماء والولاء، وسبيلها في ذلك محاربة الفساد أينما وجد، والمحاسبة على التقصير والإهمال من أي جهة صدر، وإيقاع الجزاء على مقترفه أيًّا كان، وفي أي منصب علا أو سمق، فالكل سواسية أمام ميزان المحاسبة عند التقصير، بلا محاباة أو مداهنة أو تطفيف".