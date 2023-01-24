المجلس الاستشاري الموحد لرئاسة الحرمين يناقش الاستعدادات لموسم رمضان

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الاستشاري الموحد للرئاسة ووكالة شؤون المسجد النبوي، أهمية الاستعداد المبكر لوضع خطة شهر رمضان المبارك؛ لمناقشتها خلال جلسة المجلس القادمة؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة المستدامة والمطورة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وحضر الاجتماع إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري، ومساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والمشرف العام لمكتب الرئيس العام مساعد الرئيس العام للحوكمة والأنظمة القانونية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، ومساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون والتطويرية بالمسجد النبوي الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، ومساعد الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية في المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، ووكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الحميدي، وذلك بمشاركة عدد من القيادات النسائية.
وأوضح "السديس" خلال الاجتماع أن الرئاسة تسعى إلى تحقيق توجهات ولاة الأمر بخصوص عدد من الموضوعات المهمة والتي تشمل مشاريع الحرمين الشريفين الاستراتيجية، وما تقدمه الرئاسة من مبادرات تساهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030م، ووضع أسس مهنية واحترافية لمؤشرات أداء الأعمال والخدمات، والتي أسهمت في تطور أتمتة الأعمال وحوكمتها وفق أعلى المعايير والجودة واستدامتها بالرئاسة، ورفع مستوى الأعمال الخدمية والتوجيهية والفنية داخل الحرمين الشريفين بما يتوافق مع زيادة عدد زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.