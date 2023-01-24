المجلس الاستشاري الموحد لرئاسة الحرمين يناقش الاستعدادات لموسم رمضان

وحضر الاجتماع إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري، ومساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والمشرف العام لمكتب الرئيس العام مساعد الرئيس العام للحوكمة والأنظمة القانونية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، ومساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون والتطويرية بالمسجد النبوي الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، ومساعد الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية في المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، ووكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الحميدي، وذلك بمشاركة عدد من القيادات النسائية.