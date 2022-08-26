5 حوافز ومبررات.. "أسرار نجاح المعلمين" يُهديها لهم "الحمادي"

دعا الكاتب التربوي عبدالحميد بن جابر الحمادي، إلى تعزيز التواصل داخل البيئة الصفية بين المعلم والطالب، مشيرًا إلى أن التواصل من أهم أسرار نجاح المعلم أو إخفاقه في رسالته، فمتى غاب الاتصال الفعال داخل الصف تحول الصف إلى بيئة غير صحية يعاني منها الطرفان، وباتت الحصة ثقيلة وتحولت الثواني إلى دقائق، وأصبح الذهن لا يجد المحفز لفهم المادة، ناهيك عن الأجواء التي تسود مثل تلك الممارسات الصفية.