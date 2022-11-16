"سدايا": أكثر من 7 ملايين عملية تحميل لتطبيق "نفاذ"

وأوضحت أنه يُمكِن الاستفادة من تطبيق "نفاذ" بعد تحميله من متاجر App Store وGoogle Play وApp Gallery ومن ثم اتباع الخطوات التالية لتفعيله: (إدخال رقم الهوية وكلمة المرور المستخدمة في النفاذ الوطني الموحد، ومن ثم إدخال رقم التحقق المرسل إلى جوال المستخدم، ثم إنشاء رمز شخصي خاص بالتطبيق، وبعد ذلك سيتم التحقق من الهوية بمطابقتها بالسمات الحيوية)، حيث يُمكن للمستخدم تفعيل التطبيق في غضون دقيقة واحدة، ونحو 20 ثانية فقط لمعالجة الطلب الواحد.