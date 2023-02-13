أمير جازان: المنطقة احتضنت 3 مهرجانات نوعية خلال 30 يومًا بدعم من القيادة

قال الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، إن منطقة جازان احتضنت 3 مهرجانات نوعية خلال 30 يومًا، بدعم سخي من القيادة؛ ما ساهم في ازدهار المنطقة تنمويًّا واقتصاديًّا وسياحيًّا.