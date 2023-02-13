محليات

أمير جازان: المنطقة احتضنت 3 مهرجانات نوعية خلال 30 يومًا بدعم من القيادة

أكد أن هذه الفعاليات ساهمت في تحقيق الازدهار التنموي والاقتصادي والسياحي
أمير جازان: المنطقة احتضنت 3 مهرجانات نوعية خلال 30 يومًا بدعم من القيادة
عبدالرحمن السلماني
عبدالرحمن السلماني

قال الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، إن منطقة جازان احتضنت 3 مهرجانات نوعية خلال 30 يومًا، بدعم سخي من القيادة؛ ما ساهم في ازدهار المنطقة تنمويًّا واقتصاديًّا وسياحيًّا.

وتفصيلاً، كتب أمير جازان عبر حسابه الرسمي في تويتر: "احتضنت منطقة جازان خلال 30 يومًا ثلاثة مهرجانات نوعية، دعمت السياحة من جانب، واستثمرت في الميز النسبية للمنطقة من جانب آخر".

وأضاف: "وذلك بدعم سخي من القيادة الرشيدة التي أولت المنطقة اهتمامًا ساهم في ازدهارها تنمويًّا واقتصاديًّا وسياحيًّا".

وشهدت منطقة جازان خلال شهر واحد 3 مهرجانات، هي: مهرجان شتاء جازان2023، ومهرجان العسل في محافظة العيدابي، ومهرجان البُن السعودي في محافظة الداير.

أمير جازان
جازان
الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
محافظة الداير
مهرجان العسل
محافظة العيدابي
مهرجان شتاء جازان
مهرجان البن السعودي

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