أمير جازان: المنطقة احتضنت 3 مهرجانات نوعية خلال 30 يومًا بدعم من القيادة

قال الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، إن منطقة جازان احتضنت 3 مهرجانات نوعية خلال 30 يومًا، بدعم سخي من القيادة؛ ما ساهم في ازدهار المنطقة تنمويًّا واقتصاديًّا وسياحيًّا.
وتفصيلاً، كتب أمير جازان عبر حسابه الرسمي في تويتر: "احتضنت منطقة جازان خلال 30 يومًا ثلاثة مهرجانات نوعية، دعمت السياحة من جانب، واستثمرت في الميز النسبية للمنطقة من جانب آخر".
وأضاف: "وذلك بدعم سخي من القيادة الرشيدة التي أولت المنطقة اهتمامًا ساهم في ازدهارها تنمويًّا واقتصاديًّا وسياحيًّا".
وشهدت منطقة جازان خلال شهر واحد 3 مهرجانات، هي: مهرجان شتاء جازان2023، ومهرجان العسل في محافظة العيدابي، ومهرجان البُن السعودي في محافظة الداير.