الجدعان يترأس وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م

ويضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومعالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والماليــــة التابعــــة لصنــدوق النقـــد الدولــي الدكتور رياض الخريّف، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين.