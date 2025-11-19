ولي العهد يصل الكونغرس الأميركي وسط استقبال رسمي من رئيسه ويعقد اجتماعًا مع الأعضاء

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم إلى مبنى الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن، حيث كان في استقباله رئيس الكونغرس وعدد من كبار الأعضاء والمسؤولين.
وعقد سمو ولي العهد اجتماعًا مع عدد من أعضاء الكونغرس، تناول خلاله العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل تطابق وجهات النظر حول أهمية التعاون والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة سموه الرسمية في الولايات المتحدة، والتي تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية.