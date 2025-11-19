ولي العهد يصل الكونغرس الأميركي وسط استقبال رسمي من رئيسه ويعقد اجتماعًا مع الأعضاء

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم إلى مبنى الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن، حيث كان في استقباله رئيس الكونغرس وعدد من كبار الأعضاء والمسؤولين.