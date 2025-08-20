مسار "قادة الإعلام".. رحلة مهنية ثرية تشمل برامج تدريبية بمحطتها الأولى في سويسرا

نظمت أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام، أولى محطات مسار "قادة الإعلام" في دولة سويسرا بمدينة لوزان، في الفترة 18 - 22 من أغسطس الجاري، وذلك عبر برنامج تدريبي مكثّف لإدارة الفعاليات العالمية الكُبرى بالتعاون مع جامعة EHL، بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.