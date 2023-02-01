أسعار متفاوتة.. "فقع الزبيدي والكمأ" يشعلان الحركة الشرائية بعرعر

يُذكر أن الفقع هو "نبات فطري" ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويعثر عليه بالقرب من نبات "الرقروق" الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية، مثل الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.