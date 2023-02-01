أسعار متفاوتة.. "فقع الزبيدي والكمأ" يشعلان الحركة الشرائية بعرعر

يشهد سوق الفقع بمدينة عرعر هذه الأيام إقبالاً ملحوظاً من قِبل المواطنين، حيث يتصدّر أغلبية المعروض الفقع المعروف بـ "الزبيدي والكمأ" بأسعار متفاوتة حسب الطلب والجودة والحجم ونحو ذلك.
وتتراوح الأسعار بنظام المزايدات، ويصل ٣ كيلو إلى ٥٠٠ ريال و١٠ كيلو إلى ١١٠٠ ريال وأكثر، وكرتون الفلين الصغير يصل إلى أكثر من ٢٠٠ ريال، وتتفاوت الأسعار بشكلٍ غير ثابت، ويتوقع وفرتها بشكلٍ كبير خلال الأسبوعين المقبلين وتكون الأسعار متوازنة وشبه ثابتة إلى حد ما.
يُذكر أن الفقع هو "نبات فطري" ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويعثر عليه بالقرب من نبات "الرقروق" الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية، مثل الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.