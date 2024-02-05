مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تفتح غداً المؤتمر الدولي الثامن للعناية الحرجة بمشاركة "60" متحدثاً.. والمعتمد بـ"38" ساعة تدريب

ويستهدف هذا المؤتمر الأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وكذلك الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة، ويتيح فرصاً واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، ما سينعكس ايجاباً على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العناية الحرجة.