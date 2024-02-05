مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تفتح غداً المؤتمر الدولي الثامن للعناية الحرجة بمشاركة "60" متحدثاً.. والمعتمد بـ"38" ساعة تدريب

تفتتح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية غداً الثلاثاء المؤتمر الدولي الثامن للعناية الحرجة "8th International Critical Care Conference"، تحت شعار"الإبتكار والتكامل والإرتقاء في مجال الرعاية الصحية"، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 38 ساعة تعليم طبي.
ويشارك في المؤتمر "60" متحدثاً دولياً ومحلياً من الخبراء والباحثين ، لإلقاء مايزيد عن "80" محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل ، وذلك بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي قاعة الدكتور محمد الحواري.
ويناقش هذا المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث في طب العناية المركزة، وحزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، ومناقشة آلية تحسين وتقوية البيئة الخاصة بأفضل إجراءات سلامة المرضى بالعناية الحرجة، وسبل الإرتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية للتخصص ، وغيرها من الموضوعات الهامة.
ويستهدف هذا المؤتمر الأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وكذلك الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة، ويتيح فرصاً واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، ما سينعكس ايجاباً على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العناية الحرجة.
ويصاحب هذا المؤتمر معرض يشارك فيه عدداً من أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة في تقنيات وأجهزة العناية الحرجة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تدعم بصفة مستمر مثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وانطلاقاً من مسؤولياتها العلمية والطبية ، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كافة التخصصاتِ الطبية والتخصصات الدقيقة منها ، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.