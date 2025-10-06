فلكية جدة: أول قمر عملاق في 2025 يضيء سماء المملكة والعالم العربي الليلة

يشهد سكان المملكة والعالم العربي مساء اليوم، أول قمر عملاق لهذا العام، حيث سيظهر القمر أكبر وأكثر إشراقًا من المعتاد، نظرًا لاقترابه من الأرض مع نسبة إضاءة تبلغ 99.7٪ متزامنة مع اكتمال القمر لشهر ربيع الآخر.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، أن إطلاق مصطلح القمر العملاق على البدر يحدث عندما يكون فيه القمر في أقرب نقطة من الأرض في مداره البيضاوي، والمعروفة باسم الحضيض القمري عندما تقل المسافة بين الأرض والقمر عن نحو 362,146 كيلومترًا، وهذا القمر في لحظة اكتماله سيكون على مسافة 361,456 كيلو مترًا، ما يجعله ضمن تعريف القمر العملاق.
وبين أن القمر سيُشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وقد يظهر بلون برتقالي بسبب الغبار والعوالق الجوية التي تشتت الضوء الأزرق وتترك الأطياف الحمراء، وبعد ارتفاعه في السماء سيتحول لونه إلى الأبيض الفضي المألوف، وسيظل مضيئًا طوال الليل حتى شروق شمس يوم الثلاثاء.
ولفت أبو زاهره الانتباه، إلى أن القمر العملاق سيبدو أكبر بنحو 11% تقريبًا، وأكثر سطوعًا بحوالي 27% تقريبًا مقارنة بالبدر في الأوج القمري (الأبعد)، أما عند المقارنة بالبدر العادي لشهر أكتوبر فإن الفرق أصغر نسبيًا وقد لا يُلاحظ بالعين المجردة إلا عند مقارنة الصور، وسيظهر القمر مستديرًا طوال ليلتي 6 و7 أكتوبر، ولا يترتب على القمر العملاق أي تأثيرات غير طبيعية على الأرض.