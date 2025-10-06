فلكية جدة: أول قمر عملاق في 2025 يضيء سماء المملكة والعالم العربي الليلة

ولفت أبو زاهره الانتباه، إلى أن القمر العملاق سيبدو أكبر بنحو 11% تقريبًا، وأكثر سطوعًا بحوالي 27% تقريبًا مقارنة بالبدر في الأوج القمري (الأبعد)، أما عند المقارنة بالبدر العادي لشهر أكتوبر فإن الفرق أصغر نسبيًا وقد لا يُلاحظ بالعين المجردة إلا عند مقارنة الصور، وسيظهر القمر مستديرًا طوال ليلتي 6 و7 أكتوبر، ولا يترتب على القمر العملاق أي تأثيرات غير طبيعية على الأرض.