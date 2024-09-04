في أكتوبر.. الرياض تحتضن معرض "سيراه العربية" بنسخته الأولى بالشرق الأوسط

تستعد هيئة فنون الطهي بالشراكة مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لاستضافة معرض "سيراه العربية" في نسخته العربية والأولى في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ويعد معرض "سيراه العربية" واحدًا من أهم وأكبر المعارض المتخصصة في خدمات الطعام والضيافة في العالم، ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب، واكتشاف أحدث التقنيات والابتكارات، والتعرف على الفرص الواعدة في عالم فنون الطهي.
ويضم المعرض 3 مناطق رئيسية تشكل مزيجًا من الفعاليات؛ حيث تمثل منطقة "سيراه فوود فوروم" منصة للحوار وعقد جلسات نقاشية يقودها شخصيات متخصصة في فنون الطهي، فيما تقدم منطقة "سيراه فوود ماسترز" المخصصة لإقامة ورش العمل العديد من الدورات التدريبية بمشاركة طهاة محليين وعالميين، بالإضافة إلى منطقة العارضين والتي ستضم أكثر من 200 عارض.
ويهدف المعرض لتبنّي الاتجاهات العالمية في مجال الطهي، وتسليط الضوء على المنتجات المحلية، وإلهام وتمكين المواهب الوطنية وتعزيز قدراتهم في المجال، وتحفيز قطاع الأغذية والضيافة محليًا وعالميًا.
وتأتي استضافة المعرض ضمن الجهود المبذولة من هيئة فنون الطهي وبالشراكة مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من أجل تنمية الفعاليات الثقافية وجذب أفضل الأنشطة العالمية وجعل المملكة وجهة عالمية مفضلة لثقافة الطهي وفنونه.
ويعد المعرض الذي يتم تنظيمه من شركة "سيراه فوودز" العالمية مرجعًا لمعارض خدمات الطعام والضيافة، حيث سيتقطب أكثر من 210.000 مختص و4.700 عارض وعلامة تجارية، ويقام كل عامين في مدينة ليون الفرنسية.