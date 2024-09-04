في أكتوبر.. الرياض تحتضن معرض "سيراه العربية" بنسخته الأولى بالشرق الأوسط

ويضم المعرض 3 مناطق رئيسية تشكل مزيجًا من الفعاليات؛ حيث تمثل منطقة "سيراه فوود فوروم" منصة للحوار وعقد جلسات نقاشية يقودها شخصيات متخصصة في فنون الطهي، فيما تقدم منطقة "سيراه فوود ماسترز" المخصصة لإقامة ورش العمل العديد من الدورات التدريبية بمشاركة طهاة محليين وعالميين، بالإضافة إلى منطقة العارضين والتي ستضم أكثر من 200 عارض.