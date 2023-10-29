"التخصصي" يوقع اتفاقية تعاون مع "سابك" .. وذراعه الاستثماري يبرم مذكرة تفاهم مع “solutions by stc”

ويشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ كشريك إستراتيجي صحّي في ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي انطلق صباح اليوم في الرياض، ويستمر ثلاثة أيام. ويستعرض المستشفى، من خلال جناحه المشارك في المعرض المصاحب، أبرز ابتكاراته وحلوله الصحية، في إطار توجهاته الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانته كرائد للمعرفة من خلال التعليم والبحث والابتكار وتقديم الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والسلامة.