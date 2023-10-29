"التخصصي" يوقع اتفاقية تعاون مع "سابك" .. وذراعه الاستثماري يبرم مذكرة تفاهم مع “solutions by stc”

وقّع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بهدف التعاون في مجال تعزيز ثقافة البحث والابتكار، والعمل على تسهيل وتسريع المشاريع في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، وتوطين الصناعات الطبية، وتعزيز المحتوى المحلي، وذلك على هامش أعمال ملتقى الصحة العالمي 2023 في العاصمة الرياض.
وستسهم الاتفاقية في تطوير النماذج الأولية والمنتجات الطبية المبتكرة من قبل "التخصصي"، لتحضيرها لمرحلة التحول التجاري، بهدف تعزيز المحتوى المحلي.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في استكشاف الفرص الصناعية في المجال الطبي، ودراسة مبادرات رواد الأعمال، ومشاركة الاحتياجات والبيانات والإحصائيات وتحديات القطاع الصحي السعودي لتطوير الأداء. كما تعزز الاتفاقية جهود التخصصي في مجال البحث والابتكار، وذلك من خلال تطوير حلول وتقنيات علاجية مبتكرة تطور الجانب التطبيقي للرعاية الصحية، لتتكامل مع جانبها النظري.
كما وقعت شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة - الذراع الاستثماري للتخصصي-، مذكرة تفاهم مع "solutions by stc"، على هامش الملتقى، لتطوير الحلول الصحية الرقمية. وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين في المشاريع الصحية الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبحث فرص الأعمال المشتركة في القطاع الصحي، وتطوير الصحة الرقمية.
يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يسعى من خلال عقد مثل هذه الاتفاقيات والشراكات مع الجهات والقطاعات المختلفة لتحقيق وتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الحكومية وغير الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ كشريك إستراتيجي صحّي في ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي انطلق صباح اليوم في الرياض، ويستمر ثلاثة أيام. ويستعرض المستشفى، من خلال جناحه المشارك في المعرض المصاحب، أبرز ابتكاراته وحلوله الصحية، في إطار توجهاته الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانته كرائد للمعرفة من خلال التعليم والبحث والابتكار وتقديم الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والسلامة.