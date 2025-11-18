أمانة جدة: سفلتة "البشاير ب" مستمرة.. وتأخر بعض الشوارع بسبب تمديدات الكهرباء

وأكدت الأمانة أنها أنهت سفلتة كامل المخطط وفق الجدول المعتمد، إضافة إلى سفلتة 244 شارعًا في المخطط المجاور. وأشارت إلى أن مخطط "البشاير ب" يشهد حاليًا أعمال تسوية تمهيدية استعدادًا لبدء شركة الكهرباء باستكمال تمديد الخدمات، ما يُعد شرطًا أساسيًا قبل البدء بأعمال السفلتة، لضمان عدم تكرار الحفر وتفادي الهدر.