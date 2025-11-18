أمانة جدة: سفلتة "البشاير ب" مستمرة.. وتأخر بعض الشوارع بسبب تمديدات الكهرباء

أوضحت أمانة محافظة جدة أن أعمال السفلتة في مخطط "البشاير ب" لا تزال جارية، مؤكدة أن استكمال تنفيذ الشوارع المتبقية مرتبط بإنهاء شركة الكهرباء تمديداتها داخل المخطط.
جاء ذلك في رد الأمانة على ما نُشر في "سبق" بشأن شكوى سكان الحي من صعوبة وصول المركبات إلى منازلهم بعد الأمطار الأخيرة.
وأكدت الأمانة أنها أنهت سفلتة كامل المخطط وفق الجدول المعتمد، إضافة إلى سفلتة 244 شارعًا في المخطط المجاور. وأشارت إلى أن مخطط "البشاير ب" يشهد حاليًا أعمال تسوية تمهيدية استعدادًا لبدء شركة الكهرباء باستكمال تمديد الخدمات، ما يُعد شرطًا أساسيًا قبل البدء بأعمال السفلتة، لضمان عدم تكرار الحفر وتفادي الهدر.
وأوضحت أن 27 شارعًا لا تزال قيد العمل، وسيتم استكمال سفلتتها فور الانتهاء من أعمال الشركات الخدمية، مع الالتزام بمعايير جودة التنفيذ.
واختتمت الأمانة بتقديم شكرها لتعاون السكان، مؤكدة استمرار جهودها في تحسين الخدمات البلدية وتلبية احتياجات الأحياء.