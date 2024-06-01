خلال فترة وجودهم بالمدينة.. إجراء 102 جراحة وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن خلال 23 يومًا
قال تجمع المدينة المنورة الصحي إن 23,510 حاج تلقوا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة خلال الفترة من 1 - 23 من ذي القعدة الجاري، ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.
وبيّن التجمع الصحي أن 21،222 حاجًا تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 2288 مراجعًا من ضيوف الرحمن منذُ مطلع شهر ذي القعدة الجاري.
وتابع "التجمع": كما شهد هذا الأسبوع إجراء أول عملية قلب مفتوح لحاج آسيوي خلال هذا الموسم، و50 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ 52 حاجًا من عدة جنسيات، إلى جانب 86 جلسة لغسيل الكلى، كما عملت فرق التوعية الصحية على توعية أكثر من 17 ألف حاج عبر عدد من الوسائل الإلكترونية والشاشات الرقمية والجولات الميدانية.