خلال فترة وجودهم بالمدينة.. إجراء 102 جراحة وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن خلال 23 يومًا

وتابع "التجمع": كما شهد هذا الأسبوع إجراء أول عملية قلب مفتوح لحاج آسيوي خلال هذا الموسم، و50 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ 52 حاجًا من عدة جنسيات، إلى جانب 86 جلسة لغسيل الكلى، كما عملت فرق التوعية الصحية على توعية أكثر من 17 ألف حاج عبر عدد من الوسائل الإلكترونية والشاشات الرقمية والجولات الميدانية.