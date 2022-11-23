نجاح "إتقان" و"الدال" في تسويق مزاد "جوهرة أبحر الثاني" بمبيعات قاربت 200 مليون

بدأت شركتا "إتقان العقارية" و"الدال للخدمات العقارية" المزاد العلني والإلكتروني للمرحلة الثانية من مخطط جوهرة أبحر، للمالك والمطور أبناء الشيخ محمد السعد العجلان، بالاحتفال بفوز المنتخب السعودي بالعرضة السعودية، وسط حضور لافت من المواطنين والمستثمرين والمطورين والمهتمين بالسوق العقارية بالمملكة؛ حيث حقق المزاد مبيعات قاربت الـ200 مليون ريال، وتم بيع 76 قطعة سكنية وقطعتين تجاريتين في أبحر الشمالية بمدينة جدة على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 87 ألف متر مربع.
وفي التفاصيل: تمت إقامة المزاد اليوم الأربعاء حضوريًّا في قاعة ليلتي بمدينة جدة، وبالربط المباشر حضوريًّا من برج شركة إتقان في الرياض؛ حيث حظيت المزايدة الحضورية والإلكترونية عبر منصة الدال للمزادات الإلكترونية بروح التنافس والإتقان في التسويق الذكي من المنظمين لأهم المخططات العقارية الواعدة في عروس البحر الأحمر وجهة الاستثمار في بوابة الحرمين الاقتصادية والسياحية الجاذبة للاستثمار، بمبيعات وصلت 195.916.278 شامل الضريبة والسعي.
وأشارت شركتا إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية إلى أن النجاح الذي تحقق في مبيعات جوهرة أبحر الثاني يعكس حرص المستثمرين على الاستثمار في هذا المخطط النموذجي، الذي يجمع سحر المكان بموقعه الفريد في شمال جدة، وما يشكله المخطط من مجموعة من أهم الفرص السكنية والتجارية والاستثمارية المتميزة، التي تتمتع بكامل الخدمات مثل البنية التحتية ووسائل الترفيه والملاعب والحدائق والمساجد.
وهنأ رئيس مجلس إدارتي شركة إتقان العقارية والدال للمزادات، المشترين للقطع المتبقية من مخطط جوهرة أبحر، كما شكر شركة أبناء محمد السعد العجلان على ثقتهم بالشركة في تسويق وإدارة المزاد وفق أعلى التقنيات الحديثة في التسويق العقاري التي تنتهجها الشركة بمنظومتها.
كما دعا "الرشيد" المهتمين بالشأن الاقتصادي والعقاري إلى متابعة حسابات "إتقان العقارية" في مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة التي ستطرحها الشركة عبر المزايدة أو البيع المباشر، سائلًا الله التوفيق للجميع، وأن يديم على بلادنا تقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة.