نجاح "إتقان" و"الدال" في تسويق مزاد "جوهرة أبحر الثاني" بمبيعات قاربت 200 مليون

وأشارت شركتا إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية إلى أن النجاح الذي تحقق في مبيعات جوهرة أبحر الثاني يعكس حرص المستثمرين على الاستثمار في هذا المخطط النموذجي، الذي يجمع سحر المكان بموقعه الفريد في شمال جدة، وما يشكله المخطط من مجموعة من أهم الفرص السكنية والتجارية والاستثمارية المتميزة، التي تتمتع بكامل الخدمات مثل البنية التحتية ووسائل الترفيه والملاعب والحدائق والمساجد.