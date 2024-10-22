"الحصيني": أمطارٌ متوقعة ومنخفضٌ مداري يؤثر في المملكة والخليج نهاية الأسبوع

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطارٍ على مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج ابتداءً من نهاية الأسبوع، استناداً إلى النماذج المناخية الحالية.
وتشير التوقعات إلى امتداد الأمطار بشكلٍ متفرقٍ وخفيفٍ إلى متوسط على مناطق تشمل: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، نجران، وأجزاءً من جنوب الشرقية وغرب المنطقة الوسطى.
وأوضح "الحصيني"؛ أن هذه الأحوال الجوية تأتي بالتزامن مع تأثير منخفضٍ مداري سيؤثر مباشرة في سلطنة عُمان، إلى جانب امتداداتٍ إلى الإمارات واليمن؛ ما يعزّز فرص هطول أمطارٍ في تلك المناطق.
ولفت إلى أن تأثير هذا المنخفض على المملكة سيكون بشكلٍ غير مباشر من خلال زيادة الرطوبة في الأجواء؛ ما يسهم في تشكُّل السحب وفرصة لهطول أمطارٍ في بعض المناطق الداخلية.
إضافة إلى ذلك، حذّر "الحصيني"؛ من هَبات رياحٍ متفاوتة السرعة، خاصة على المناطق الوسطى والغربية والشرقية، داعياً السكان إلى توخي الحذر، خصوصاً في المناطق المنخفضة ومجاري السيول، تفادياً لأي مخاطر محتملة.