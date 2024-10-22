"الحصيني": أمطارٌ متوقعة ومنخفضٌ مداري يؤثر في المملكة والخليج نهاية الأسبوع

ولفت إلى أن تأثير هذا المنخفض على المملكة سيكون بشكلٍ غير مباشر من خلال زيادة الرطوبة في الأجواء؛ ما يسهم في تشكُّل السحب وفرصة لهطول أمطارٍ في بعض المناطق الداخلية.