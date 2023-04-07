منصة "إحسان".. الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة بإشراف 12 جهة حكومية.. وهذا موعد إطلاقها

وسيكون موعد إطلاق الحملة مساء يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م، ويأتي ذلك امتدادًا لرعايته الكريمة، أيده الله، لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.