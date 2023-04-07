منصة "إحسان".. الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة بإشراف 12 جهة حكومية.. وهذا موعد إطلاقها

جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك؛ لتؤكد أن منصة إحسان هي الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة.
وتُعدّ منصة إحسان الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ باعتبارها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.
وتحرص المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" على تطوير الخدمات والحلول الرقمية التي تصبّ في مصلحة مختلف المجالات الخيرية؛ سعيًا منها لتسهيل أعمال التبرع على المحسنين بما يضمن وصول التبرعات للمُستحقين بكل يُسر وسهولة.
وسيكون موعد إطلاق الحملة مساء يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م، ويأتي ذلك امتدادًا لرعايته الكريمة، أيده الله، لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.
وكلف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، كما تحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكمة، ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًّا، بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.
ورغبةً من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في تسهيل التفاعل مع الحملة؛ خصصت مركز خدمة يتلقى التبرعات على مدار أيام الحملة عن طريق الرقم "8001247000".