برعاية "خالد بن سلمان".. "الدفاع" تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين نوفمبر الجاري

وسيشهد الملتقى الدولي، الذي ينظَّم من قِبَل ضباط الصف في وزارة الدفاع وبإشراف مباشر من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، جلساتٍ حوارية لمناقشة دور القادة في تنمية الكفاءات القيادية، وتمكين المرأة بوزارة الدفاع في ظل رؤية المملكة 2030- الفرص والتحديات، ومقومات القيادة الإبداعية وأثرها في الأداء المؤسسي، بالإضافة لمناقشة منهجيات صناعة القيادات الواعدة لتحقيق الاستراتيجيات.