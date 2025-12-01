إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة "شري للتجارة" في سوق تداول السعودية

تظهر هذه الصفقة تطور أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، حيث تعكس الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وشفافية الإفصاحات، إلى جانب جذب رؤوس الأموال بما يتناسب مع جهود الحكومة في تطوير الاقتصاد. منذ بداية العام، نجحت شركة إي اف چي هيرميس في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة متنوعة من الصفقات، بما في ذلك 8 صفقات للدمج والاستحواذ، و11 صفقة في أسواق الديون، و13 صفقة في أسواق رأس المال عبر المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في السعودية والإمارات وعمان ومصر، مما يعزز مكانتها الرائدة في الأسواق الإقليمية. ستساهم صفقة إدراج شركة شري في تعزيز قدرة المستثمرين على الدخول إلى سوق رأس المال السعودي في قطاع النقل، حيث توفر للمؤسسات والأفراد وسيلة لتحقيق السيولة النقدية للاستثمار في الأسهم. كما تعزز هذه الصفقة الثقة بالإصلاحات التي تتبناها الحكومة في سوق رأس المال بالمملكة. سيكون أداء الشركة بعد الإدراج مرتبطًا بكفاءة استخدام أسطول السيارات وكفاءة الحلول الرقمية لإدارة هذا الأسطول، بالإضافة إلى الالتزام المستمر بمعايير الحوكمة. سيظل التركيز على مقومات السيولة النقدية في السوق المالي السعودي ونمو شركة شري كأحد المؤشرات التي ينبغي مراقبتها.