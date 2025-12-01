إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة "شري للتجارة" في سوق تداول السعودية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمستشار مالي مشترك وضامن التغطية والمروّج المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «شري للتجارة» في سوق تداول السعودية. تظهر هذه الصفقة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين بسوق رأس المال في السعودية، وتعتبر هذه الصفقة إضافة ممتازة أخرى للأسهم المتداولة في السوق السعودي.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «شري للتجارة» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 9 مليون من أسهمها العادية الحالية، وذلك بقيمة 28 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركة 840 مليون ريال سعودي والتي من المتوقع أن ينتج عنها عائدات للشركة بقيمة 252 مليون ريال سعودي. وقد تضمنت عملية الطرح للمستثمرين على شريحتين، الأولى للمستثمرين من المؤسسات بنظام سجل الأوامر، والشريحة الثانية للمستثمرين الأفراد من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وكلما زادت مشاركة فئات متنوعة من المستثمرين، فإن ذلك يعزز من تنوع قاعدة المستثمرين ويدعم المشاركة بشكل إيجابي في عملية التوسع في السوق.
ومن الجدير بالذكر أن صفقة إدراج شركة شري في سوق الأسهم سيعزز من آفاق النمو في قطاع النقل وتأجير المركبات ضمن سوق تداول السعودية. فهذه الصفقة تمثل نقطة التقاء بين منصة متطورة لإدارة الأسطول مدعومة بأحدث التقنيات، ونظام حوكمة محكم، مما يسهم بفعالية في تحقيق الرؤية الطموحة للسوق المالي السعودي في رفع مستويات السيولة النقدية وتوفير خيارات استثمارية موثوقة في رأس المال العام لأبرز الشركات السعودية.
وقد تأسست شركة شري للتجارة في عام 1980، ثم تحولت لتصبح المزود الرائد في خدمات النقل وتأجير المركبات في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمات التأجير طويل الأجل، والتأجير قصير الأجل، ومبيعات المركبات المستعملة لقاعدة واسعة من العملاء تشمل قطاعات الشركات، والمؤسسات الحكومية، والأفراد، مدعومة بمنصات تكنولوجية لإدارة أسطول المركبات وخدمة العملاء الرقمية التي تساهم في تعزيز الكفاءة والخبرة. وبعد إتمام عملية الطرح الأولي، ستحتفظ شركة إدارة السعودية القابضة بحصة الأغلبية، وتبلغ حوالي 68.95%، وذلك بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة.
وفي هذا السياق، صرح سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، ان صفقة الطرح العام لشركة شري في سوق المال ستساهم في تعزيز دعم السوق، من خلال إدخال أسهم جديدة من قطاعات متنوعة، مما سيجذب المزيد من المستثمرين ويساهم في تنشيط السوق المالي وتعميقه.، مؤكدًا أن التحسن في مستويات السيولة النقدية يلعب دورًا محوريًا في تعزيز بناء سجل الأوامر، ويعزز من ديناميكيات التسعير المستقرة، ويعزز من زيادة مشاركة المؤسسات في السوق. وشدد الطاسان على أن مثل هذه الصفقات تساهم في تعزيز نمو السوق المالي السعودي، مما يؤهله لاستقطاب رؤوس الأموال. وفي النهاية، يسهم سوق المال في تقوية الأسس الاقتصادية للسعودية، ويعكس السياسة الرشيدة التي تنتهجها.
ومن جانبه أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالمساهمة في مسيرة شركة شري نحو إدراج أسهمها في السوق السعودي، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة تعكس استمرار وتيرة التطور والنمو لسوق رأس المال في المملكة العربية السعودية. وأكد مليكة على الإقبال الكبير الذي يشهده قطاع النقل في المملكة من جانب المستثمرين، مشددًا على التزام الشركة بتعزيز قدرة المؤسسات الرائدة في السوق على الوصول إلى سوق الأسهم السعودي، وتسريع وتيرة النمو، وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين.
تظهر هذه الصفقة تطور أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، حيث تعكس الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وشفافية الإفصاحات، إلى جانب جذب رؤوس الأموال بما يتناسب مع جهود الحكومة في تطوير الاقتصاد. منذ بداية العام، نجحت شركة إي اف چي هيرميس في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة متنوعة من الصفقات، بما في ذلك 8 صفقات للدمج والاستحواذ، و11 صفقة في أسواق الديون، و13 صفقة في أسواق رأس المال عبر المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في السعودية والإمارات وعمان ومصر، مما يعزز مكانتها الرائدة في الأسواق الإقليمية. ستساهم صفقة إدراج شركة شري في تعزيز قدرة المستثمرين على الدخول إلى سوق رأس المال السعودي في قطاع النقل، حيث توفر للمؤسسات والأفراد وسيلة لتحقيق السيولة النقدية للاستثمار في الأسهم. كما تعزز هذه الصفقة الثقة بالإصلاحات التي تتبناها الحكومة في سوق رأس المال بالمملكة. سيكون أداء الشركة بعد الإدراج مرتبطًا بكفاءة استخدام أسطول السيارات وكفاءة الحلول الرقمية لإدارة هذا الأسطول، بالإضافة إلى الالتزام المستمر بمعايير الحوكمة. سيظل التركيز على مقومات السيولة النقدية في السوق المالي السعودي ونمو شركة شري كأحد المؤشرات التي ينبغي مراقبتها.