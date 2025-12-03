المملكة تشارك في أعمال المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس الفساد المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

وألقى كلمة المملكة في افتتاح أعمال المؤتمر معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، نوّه فيها بالتزام القيادة الرشيدة – أيدها الله – الراسخ والثابت بمكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وتعزيز جهود المملكة في هذا المجال منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي عزّزت المساءلة والنزاهة ضمن منظومة الحوكمة، واستعرض جهود المملكة والشراكات المتنامية في تطوير مبادرات قياس الفساد، مؤكدًا أن قياس الظاهرة بدقة يعدّ أساسًا لصياغة سياسات فعّالة تستند إلى البيانات، مشيرًا إلى الدور الريادي للمملكة في تطوير “مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد” وتضمينها في قرارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.