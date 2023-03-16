بالفيديو.. "آل الشيخ" للأئمة: ابتعدوا عن صريخ الدعاء برمضان.. ولا لراغبي التلميع

وعن ردّه على سؤال "سبق" عن تعامُل الوزارة مع من يتعدى في دعاء القنوت خلال الشهر الفضيل، أوضح الوزير أن لكلّ حدث حديثًا، متمنيًا لهم التوفيق، وأن يلتزموا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان عليهم أجمعين، ومنهج الإسلام الصحيح.