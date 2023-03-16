بالفيديو.. "آل الشيخ" للأئمة: ابتعدوا عن صريخ الدعاء برمضان.. ولا لراغبي التلميع
حثّ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الأئمة والخطباء في مختلف مناطق المملكة على الابتعاد عن الصريخ خلال دعاء القنوت في رمضان، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بما جاء به الكتاب والسنة النبوية ومنهج الإسلام.
جاء ذلك خلال مقطع فيديو وثقته "سبق" أثناء زيارة وزير الشؤون الإسلامية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ لتدشين عدد من المشاريع وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف البالغ عددها مليون مصحف من إصدارات المجمع.
وقال "آل الشيخ" عن قرار منع بث الصلوات على منصات التواصل الاجتماعي: "إن الإمام في محيط مسجده لو صدر منه أيّ خطأ ولو كان بسيطًا ممكن علاجه، ولكن أن يُبث على العالم فلا شك أن هذه مسؤولية كبيرة، ويجب ألّا نمكّن الذين يريدون تلميع أنفسهم على حساب الدين".
وطالب الوزير الأئمة بأداء المهام على الوجه الصحيح من أداء الصلوات وإلقاء خطب الجمعة على جماعة المسجد، موضحًا أن الوزارة لها حساباتها ورؤيتها التي من خلالها تعمل بإذن الله تعالى لمصلحة الدين والوطن.
وعن ردّه على سؤال "سبق" عن تعامُل الوزارة مع من يتعدى في دعاء القنوت خلال الشهر الفضيل، أوضح الوزير أن لكلّ حدث حديثًا، متمنيًا لهم التوفيق، وأن يلتزموا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان عليهم أجمعين، ومنهج الإسلام الصحيح.