هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تطلق "هذي أرضك 2"

وأشار "الحربي" إلى أن الحملة تركز على لفت انتباه المجتمع واستشعارهم لقيمة الأرض وأهمية الحفاظ عليها، وعدم ترك المخلفات بعد الاستمتاع بطبيعتها، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية حفاظًا على صحة كائناتها الحية وسلامتها، وحفاظًا على المشهد الجمالي لمرتادي محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.