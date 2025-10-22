وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة غزة

وصلت اليوم إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الطائرة الإغاثية السعودية الـ70، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة.
وتحمل الطائرة على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات استمرارًا للدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.