مهرجان ساوندستورم يعود للرياض من 14-16 ديسمبر

ويمكن لمحبي الموسيقى الحصول على تذاكرهم بخصم 25%، وهو الخصم الأعلى من نوعه لهذا العام، ابتداء من 24 أغسطس ، لحضور المهرجان الذي يضم أكبر مسرح في العالم بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والذي يقام في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر.