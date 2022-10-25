"معرض التوظيف بالشرقية".. تنوع للفرص وزخَم توظيفي وإقبال كبير

وباستطلاع آراء عينة عشوائية من طالبي الوظائف على اختلاف تخصصاتهم التعليمية والمهنية ممن توافدوا على المعرض في يومه الأول، أكدوا أن المعرض أشبه "بماراثون للتوظيف"؛ فيقول أحد خريجي كلية العمارة والتخطيط، قسم علوم وتقنية البناء بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إنه تخرج حديثًا وكان في انتظار معرض التوظيف للبحث من خلاله على الشركة المناسبة التي يمكن الالتحاق بها وبدء مشواره الوظيفي؛ مشيرًا إلى أنه أجرى أكثر من مقابلة مع مسؤولي التوظيف في الشركات بالمعرض، وإنه يفاضل بين العروض المقدمة له.