البيك في القصيم وحائل يحتضن فعاليّة أبناء المنطقة من ذوي الإعاقة مع الإيطالي "ماتيو بارساني" من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

انطلقت جولة "ماتيو بارساني" من المنطقة الشرقية، مرورًا بالرياض وثم القصيم وطاف خلالها عدة مناطق متفرقة من المملكة، توقّف خلالها في بريدة يوم الأحد 24 ديسمبر وحائل يوم 27 ديسمبر، وزار مطعمي البيك الواقع في المدينتين، والتقى عددًا من أعضاء جمعية ذوي الإعاقة في بريدة وحائل، حيث تجاوزت رحلته البرية مسافة 3000 كيلو متر تنتهي بالعودة إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).