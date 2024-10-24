بحضور وزير الطاقة: المختبر الخليجي يدشن مختبر الخدمات الفنية ويوقّع اتفاقية لتوطين خدمات أصول الطاقة

وكانت وزارة الطاقة بشراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، أطلقت أمس (الأربعاء) ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار (تمكين التوطين لإمدادات الطاقة)، الذي يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في أسواق ومجالات الطاقة كافة، ودعم إسهامها في أمن واستدامة الطاقة وإمداداتها العالمية، وكذلك استدامة سلاسل الإمداد لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.