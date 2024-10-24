بحضور وزير الطاقة: المختبر الخليجي يدشن مختبر الخدمات الفنية ويوقّع اتفاقية لتوطين خدمات أصول الطاقة

وقّع، أمس الأربعاء، المختبر الخليجي اتفاقية لتأسيس مركز "تميز" المتخصص في تأهيل أصول الطاقة، وتدشين المختبر الخليجي للخدمات الفنية، وذلك خلال ملتقى الطاقة (تمكين التوطين لإمدادات الطاقة) والمقام في مدينة الرياض خلال الفترة 23 - 24 أكتوبر 2024، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئات والشركات السعودية والخليجية والعالمية.
وقد أنشئ "المختبر الخليجي للخدمات الفنية" بتمويل من المختبر الخليجي، ونساند للاستثمار -الذراع الاستثمارية لـ"سابك"- لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة جبين المملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة مطابقة، وتتركز أنشطته في توطين خدمات الاختبارات والتفتيش والاعتمادات والخدمات الاستشارية والفنية وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية.
ووقّع المختبر الخليجي و"فولتامب للطاقة" اتفاقية لتأسيس مركز تأهيل المحولات الكهربائية، حيث يمثل تأسيس المركز خطوة مهمة في سبيل تعزيز موثوقية قطاع الطاقة وتعزيز ممارسات الاستدامة، كما سيعمل المركز الجديد على توظيف أحدث التقنيات والأساليب المبتكرة في إصلاح وتحسين أنظمة المحولات الكهربائية.
وتأتي هذه المبادرات تحقيقًا لمستهدفات وزارة الطاقة، وإسهامًا في تسريع مستهدفات رؤية المملكة في مجالات الطاقة والصناعة بتمكين الصناعات وتوطين الخدمات وتوفير آلاف الوظائف المُجدية للكوادر الوطنية المؤهلة، وبناء اقتصاد معرفي متين.
وكانت وزارة الطاقة بشراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، أطلقت أمس (الأربعاء) ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار (تمكين التوطين لإمدادات الطاقة)، الذي يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في أسواق ومجالات الطاقة كافة، ودعم إسهامها في أمن واستدامة الطاقة وإمداداتها العالمية، وكذلك استدامة سلاسل الإمداد لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.