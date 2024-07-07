"الابتكار" و "منشآت" تطلقان برنامج دعم الشركات للوصول إلى البنية التحتية البحثية

وسيسهم في تزويدهم بتعريف حول سياسة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية والممكنات التي توفرها الهيئتان، إلى جانب تعريفهم بالبوابة الوطنية للوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من الفرص الكامنة والخدمات المقدمة في البوابة، والتعريف بالسجل الوطني للبنية التحتية البحثية بالمملكة، واستعراض قصص النجاح للمستفيدين من الخدمات المقدمة من البوابة.