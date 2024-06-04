بمشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.. أمين العاصمة المقدّسة يدشّن « وَطَهِّرْ بَيْتِيَ»

وعبَّر أمين العاصمة المقدّسة، عن تقديره لجميع المتطوعين المشاركين في هذه المبادرة، مؤكداً أهمية العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية، التي يتميّز بها شباب وشابات الوطن، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وضمان راحتهم وسلامتهم خلال أداء مناسك الحج.