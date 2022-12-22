سهولة وبنية تحتية.. مستثمرون وخبراء يبلورون تجربة "مصانع ينبع الجاهزة"

وعبّر المستثمر مهندس نواف المطرفي الذي بدأ العمل على تأسيس مصنعه الخاص في مجال تصنيع الخلاطات عالية الجودة من خلال تشكيل المعادن ضمن منطقة المصانع الجاهزة، أن دراسة مشروعه حددت أن الكلفة المالية عالية، ولا نستطيع أن نجمع بين توفير خطوط الإنتاج وبين بناء مصنع، فبحثنا فعليًا عن مكان أو حاضنة لمثل مشروعنا، فوجدنا هذا في الهيئة الملكية في ينبع، هذه الحاضنة الرائعة بكل مكوناتها التي اختصرت علينا الجهد والمال.