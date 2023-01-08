تعليق الدراسة الحضورية في حائل.. والاختبارات عن بُعد

الجدير ذكره أن مدارس المنطقة عمَّمت هذا الأسبوع على طلابها وطالباتها بأنه في حالة تعليق الدراسة حضوريًّا سيتم عقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي عن بُعد، وتكون ضمن الحصص الدراسية اليومية في اليوم الدراسي، دون أن تؤثر على سير الحصص الدراسية.