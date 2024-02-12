"العقار": توثيق 59.575 عقد "إيجار" تجاري في يناير الماضي

وأوضحت أن العقود الإيجارية التجارية سجّلت ارتفاعًا يتجاوز 15% خلال شهر يناير الحالي مقارنةً بنفس الشهر لعام 2023، مضيفة أنّ الأرقام التي حقّقها "إيجار" جاءت نتيجة لارتفاع مستوى الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري بشكل عام، وقطاع الإيجار التجاري والاستثماري بشكل خاص، واستيعاب "إيجار" لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة التي تعيشها المملكة في استقطاب المشاريع التجارية الاستثمارية الكبرى، لتكون وجهة إقليمية رئيسة، حيث سجلت الوحدات العقارية التجارية بمختلف أنواعها نموًا ملحوظًا، سجّلت فيها الوحدات العقارية التجارية من نوع (المكاتب) ارتفاعا تجاوز 26% خلال يناير 2024م، مقارنة بيناير العام الماضي 2023م بأكثر من 6600 مكتب مسجل في "إيجار" خلال شهرٍ واحد.