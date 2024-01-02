"أمن الدولة" يحذّر من استغلال "التنظيمات الإرهابية" للأطفال.. الرقابة الأسرية ضرورة

وأوضحت الرئاسة في فيديو توعوي نشرته على منصتها في "إكس" تحت عنوان "المتابعة وعي والاهتمام وقاية"، أن التنظيمات الإرهابية تستغل التطبيقات والألعاب الإلكترونية للعبث بوعي الأطفال، ما قد يجعلهم ضحية للتجنيد من قبلها.