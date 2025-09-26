بالفيديو.. الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف: من زعم أن النبي ﷺ قُبِض قبل أن يُبلِّغ شرع الله كاملًا فقد أعظم على الله الفِرية

بالفيديو.. الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف: من زعم أن النبي ﷺ قُبِض قبل أن يُبلِّغ شرع الله كاملًا فقد أعظم على الله الفِرية
أكد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن من زعم أن النبي محمدًا ﷺ قُبض قبل أن يُبلِّغ شرع الله كاملًا فقد أعظم على الله الفِرية، وافترى على رسوله الكريم زورًا وبهتانًا.
وأوضح معاليه أن الدين قد كَمُل بوفاة النبي ﷺ، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا﴾، مبينًا أن رسول الله ﷺ ما مات إلا بعد أن بلَّغ شرع الله كله، وأدى الأمانة وبيَّن للناس ما يحتاجونه في دينهم، وأن القول بخلاف ذلك يُعد من الزيغ والضلال العظيم.
وأشار معالي الشيخ السند إلى أن هذا الزعم الباطل يتضمن اتهامًا خطيرًا للنبي ﷺ بأنه ترك الأمة في ورطة ونكبة دينية، وهو ما لم يقل به أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، الذين علموا من رسول الله ﷺ كيف يكون اجتماع أمرهم، وأن البيعة هي الطريق الشرعي لتنصيب الإمام.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن مثل هذه المزاعم إنما هي ضلال مبين، داعيًا الجميع إلى لزوم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ونبذ كل ما يخالف ما أجمع عليه الصحابة وسلف الأمة.