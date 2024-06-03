جدة.. إنقاذ حياة حاج هندي وحاجة أندونيسية عقب تعرضهما لأزمة قلبية

نجح فريق طبي بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني، بعد توفيق الله في إنقاذ حياة حاج هندي في العقد الرابع من العمر وحاجة أندونيسية في العقد الخامس من العمر، بعد تعرضهما لآلام شديدة في الصدر غير مستقرة، كادت أن تودي بحياتهما قبل أداء فريضة الحج، عند وصولهما لمجمع صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.