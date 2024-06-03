جدة.. إنقاذ حياة حاج هندي وحاجة أندونيسية عقب تعرضهما لأزمة قلبية

نجح فريق طبي بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني، بعد توفيق الله في إنقاذ حياة حاج هندي في العقد الرابع من العمر وحاجة أندونيسية في العقد الخامس من العمر، بعد تعرضهما لآلام شديدة في الصدر غير مستقرة، كادت أن تودي بحياتهما قبل أداء فريضة الحج، عند وصولهما لمجمع صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وتمكنت الفرق الطبية في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من تقديم الرعاية الصحية العاجلة لهما ونقلهما كحالات قلبية عاجلة بواسطة الإسعاف لمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.
وفور وصول الحالتين إلى قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي، تمت مباشرتها من قبل الفريق الطبي المختص بقسطرة أمراض القلب، بعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة.
وقالت رئيس الفريق الطبي استشاري قسطرة القلب د. شذى العلوي بالمجمع: تم تشخيص حالة الحاج الهندي بجلطة قلبية حادة وانخفاض في الدورة الدموية، ونظراً لخطورة حالته الطبية التي دعت الأطباء إلى التدخل العاجل لتجهيزه وإحالته إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة عاجلة تم فيها فتح الشريان التاجي الأمامي النازل وتركيب دعامة في الجذع الرئيسي لشريان القلب، وقد استغرقت تلك العملية 20 دقيقة.
وأضافت: بخصوص حالة الحاجة الإندونيسية، تم تشخيصها بذبحة صدرية وارتفاع في إنزيمات القلب، حيث قرر الفريق الطبي المعالج تجهيزها ونقلها لغرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة قلبية تشخصية علاجية.
وأردفت: العمليتان تكللتا بالنجاح ، مع إبقاء الحالتين في العناية القلبية تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتيهما الصحية، وكتابة إذن الخروج لهما بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة.
يشار إلى أن مركز القلب التخصصي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، يحظى بوجود طواقم طبية ذات مؤهلات عالية ومدربة تدريبًا جيدًا، بالإضافة إلى معمل لعمليات القسطرة القلبية مُجهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وبأفضل التقنيات الحديثة العالمية لمراقبة المرضى، والتي تُعد الأحدث من نوعها في هذا المجال.