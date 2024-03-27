"كفى" تطفئ أكثر من 19 ألف سيجارة وتهدي مقابلها" السواك" حول ساحات الحرم

وأوضح "الحمدان" أن فريق كفى قام منذ مطلع الشهر بعدة خدمات استفاد منها 119383 زائرًا ومعتمرًا، كما قدم 391 استشارة طبية، فيما جرى توزيع 19150 سواكًا كبديل للسجائر وتقديم أكثر من 53 ألف بطاقة توعوية للتحصين من مخاطر السموم. يُذكر أن مشروع معًا ليكون الحرم بيئة نقية والذي يُقام سنويًا في شهري رمضان والحج يهدف هذا العام إلى معالجة ما لا يقل عن ألف شخص وتوجيه وتوعية وخدمة 400 ألف حاج وزائر ومعتمر.