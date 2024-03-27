"كفى" تطفئ أكثر من 19 ألف سيجارة وتهدي مقابلها" السواك" حول ساحات الحرم
تمكن فريق جمعية كفى بمكة المكرمة من إطفاء أكثر من 19560 سيجارة وعلاج 310 معتمرين وزائرين، وتقديم 391 استشارة طبية وذلك خلال الفترة من 1- 15 من شهر رمضان المبارك عبر مشروعها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" .
ويُقام البرنامج للموسم السابع على التوالي حول الساحات الخارجية للحرم المكي الشريف ويستمر حتى آخر الشهر المبارك، بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين ورعاية استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة للتنمية الاجتماعية.
وصرّح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم أحمد الحمدان بأن البرنامج توعوي وعلاجي، فالتوعوي يشمل فريقًا متعاونًا مكونًا من 50 متطوعًا ومتطوعة يقومون بتوعية ممارسي التدخين حول الحرم بأضراره وتذكيرهم بتعظيم هذه البقعة الطاهرة وفرصة الإقلاع عن التدخين مع هذه الأجواء الإيمانية والروحانية وأهمية تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي بمنع التدخين حول المساجد وأعظمها بيت الله الحرام.
وقال "الحمدان" إن القسم العلاجي من المشروع يشمل العيادات الثابتة والمتنقلة التي تقدم الخدمات العلاجية والاستشارية الطبية للراغبين في الإقلاع تحت إشراف كوادر طبية متخصصة وأدوية مجانية بدعم وزارة الصحة، وقد هيأت الجمعية عياداتها الثابتة بمقراتها والمتنقلة بالمنطقة المركزية في جميع أيام الأسبوع وعن بعد على الرقم 0535844446.
وأوضح "الحمدان" أن فريق كفى قام منذ مطلع الشهر بعدة خدمات استفاد منها 119383 زائرًا ومعتمرًا، كما قدم 391 استشارة طبية، فيما جرى توزيع 19150 سواكًا كبديل للسجائر وتقديم أكثر من 53 ألف بطاقة توعوية للتحصين من مخاطر السموم. يُذكر أن مشروع معًا ليكون الحرم بيئة نقية والذي يُقام سنويًا في شهري رمضان والحج يهدف هذا العام إلى معالجة ما لا يقل عن ألف شخص وتوجيه وتوعية وخدمة 400 ألف حاج وزائر ومعتمر.