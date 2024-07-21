"الزكاة والجمارك" تدعو المنشآت لتقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية يوليو الجاري

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن شهر يونيو الماضي، فيما دعت المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني من عام 2024م، وذلك في موعدٍ أقصاه لجميع المنشآت المكلفة 31 من شهر يوليو الجاري.