العارضة.. تخطيط للأراضي العشوائية واستبدال خطوط الكهرباء بأرضية

يشار إلى أن محافظة العارضة الواقعة شرق منطقة جازان كانت قد شهدت في وقت سابق تخصيص ميزانية تتجاوز الـ 400 مليون ريال لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية لعددٍ من الوزارات والجهات ومنها "التعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية بر العارضة الخيرية"، دشنها أمير المنطقة.