العارضة.. تخطيط للأراضي العشوائية واستبدال خطوط الكهرباء بأرضية

أكد رئيس بلدية محافظة العارضة المهندس علي عطيف، أن هناك عددًا من المشاريع التي ستشهدها المحافظة ويجري العمل على تنفيذها، مشيراً إلى من أبرز هذه المشاريع تخطيط الأراضي العشوائية واستكمال مشروع الجسور والأنفاق ومشروع نقل النفايات ومشروع صيانة الإنارة وتجهيز ملعب لشباب المحافظة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس المحلي الثالثة التي ترأسها المحافظ إبراهيم بن يحيى الألمعي؛ بحضور أعضاء المجلس ومدراء الدوائر الحكومية
وتفصيلاً، افتتح "الألمعي" الجلسة بالترحيب بالجميع، سائلاً الله التوفيق، ثم استعرض سكرتير المجلس محمد الودعاني جدول أعمال المجلس وما تم اتخاذه في الدورة الثانية من قرارات وتوصيات تصب في مصلحة المواطن.
وأكد مندوب مكتب الكهرباء بالعيدابي على دور المشاريع الكهربائية بالمحافظة، لافتاً إلى أن الشركة تنفذ حالياً مشاريع استبدال الخطوط بخطوط أرضية، موضحاً أن نسب الإنجاز مرضية وستختتم في القريب العاجل وفق الخطط المرسومة لها.
من جانبه، تحدث مدير مكتب التعليم بالمحافظة الدكتور إبراهيم المحزري عن المشاريع التعليمية المكتملة والتي تحت التنفيذ والمتعثرة وسبب التعثر، وأشار إلى اهتمام ومتابعة المدير العام للتعليم بجازان وحثه على بذل الجهود لإستكمال المرافق التعليمية بالعارضة.
وتحدث مدير فرع البيئة والزراعة والمياه عن مشاريع إدارته والمطالبة بعيادة بيطرية بالمحافظة وتشجيع المزارعين على الاستفادة من برنامج ريف ومشروع إعادة تأهيل المزارع الجبلية، كما استمع الحضور لمشاركة مدراء الدوائر الحكومية ومشاركة أعضاء المجلس بما لديهم من ملاحظات وطلبات.
وفي نهاية الجلسة، أهاب محافظ العارضة بالجميع ببذل الجهود والعمل على المتابعة والتنفيذ وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر، وقال إن أمير المنطقة ونائبه يوليان اهتمامًا بالغاً بالرقي بالخدمات التي تقدم للمواطن وتحسن من البنية التحتية في المحافظة، مؤكداً على أهمية الالتزام بما صدر من توصيات خلال الجلسة.
يشار إلى أن محافظة العارضة الواقعة شرق منطقة جازان كانت قد شهدت في وقت سابق تخصيص ميزانية تتجاوز الـ 400 مليون ريال لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية لعددٍ من الوزارات والجهات ومنها "التعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية بر العارضة الخيرية"، دشنها أمير المنطقة.