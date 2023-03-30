"هوية للمزادات" تقيم مزاد لمار الرياض الإلكتروني على 57 قطعة أرض عبر "سومتك"

أعلنت شركة "هوية للمزادات" المتخصصة في التسويق العقاري وإقامة المزادات، بالتعاون مع المنصة الوطنية للمزادات "سومتك" عن إقامة مزاد لمار الرياض الإلكتروني لـ57 قطعة أرض باستخدام تجاري واستثماري سكني، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ".
وذكرت الشركة أن العقارات المطروحة للمزاد تمثل فرصًا نوعية لراغبي الاستثمار التجاري والسكني من خلال مجاورتها لأبرز معالم العاصمة؛ مثل مطار الملك خالد الدولي، وأبرز جامعات الرياض، والمشاريع الكبرى في شمال وشرق العاصمة.
كما ذكرت المنصة الوطنية للمزادات أنها تسعد بخدمة جميع الراغبين في اقتناء فرص مزاد لمار الرياض عبر موقعها الإلكتروني وبخدمة رقمية متكاملة ودعم تقني على مدار الساعة.
يقام المزاد في الفترة من يوم الأربعاء 14 رمضان 1444هـ (5 أبريل 2023م) إلى يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ (10 أبريل 2023م).
ويمكن الاطلاع على الملف التعريفي للمزاد