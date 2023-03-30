"هوية للمزادات" تقيم مزاد لمار الرياض الإلكتروني على 57 قطعة أرض عبر "سومتك"

وذكرت الشركة أن العقارات المطروحة للمزاد تمثل فرصًا نوعية لراغبي الاستثمار التجاري والسكني من خلال مجاورتها لأبرز معالم العاصمة؛ مثل مطار الملك خالد الدولي، وأبرز جامعات الرياض، والمشاريع الكبرى في شمال وشرق العاصمة.