"مركز الأرصاد": المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمؤتمر إدارة المخاطر والطوارئ بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، حيث استعرض غلام خلال الجلسة خدمات المركز التي تسهم في تعزيز إدارة المخاطر والقدرات والممكنات الأرصادية، بالإضافة إلى استعراض إحصائيات البيانات الدقيقة لأهم الأنظمة والمنصات التي يعمل عليها المركز، ومن أهمها: التوقعات المناخية المحتملة، وأنظمة النمذجة العددية، وأداء نموذج الطقس السعودي قبل 3 أيام من حالة 24 نوفمبر 2022م التي أثرت على مدينة جدة، إضافة إلى استعراض برامج وأعمال المراكز الإقليمية التابعة للمركز الوطني للأرصاد.